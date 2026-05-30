[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](CFS)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 17 知念哲矢DF 42 マテイ・ヨニッチDF 88 升掛友護MF 7 森俊貴MF 20 ペドロ・アウグストMF 24 西谷和希FW 19 ダヴィド・モーベルグFW 29 齋藤恵太FW 77 田中パウロ淳一控えGK 16 児玉潤DF 28 小西慶太郎DF 32 小池裕太DF 33 乾貴哉MF 6 加藤丈MF 10