[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](花園)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 菅原大道DF 2 坂本翔DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐DF 40 川上竜MF 10 久保吏久斗MF 14 住田将MF 36 森村俊太MF 37 家坂葉光FW 9 島田拓海FW 29 菅原龍之助控えGK 31 関沼海亜DF 16 田中恵太DF 23 秋山拓也MF 7 木匠貴大MF 15 福井和樹MF 32 鳥山陽斗MF 41 野瀬龍世FW 28 東家聡樹FW 99 ヴ