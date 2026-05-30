[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](ユアスタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 44 井上詩音MF 2 五十嵐聖己MF 7 荒木駿太MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 42 石井隼太FW 20 中田有祐FW 27 岩渕弘人控えGK 1 堀田大暉DF 19 マテウス・モラエスDF 55 ハン・ホガンMF 6 松井蓮之MF 15 南創太MF 26 横山颯大MF 37 杉山耀建FW 3