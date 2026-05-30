[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第1戦](Eピース)※14:00開始<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 99 大内一生DF 3 山崎大地DF 15 中野就斗DF 19 佐々木翔MF 6 川辺駿MF 11 加藤陸次樹MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 24 東俊希MF 39 中村草太FW 10 鈴木章斗控えGK 21 田中雄大DF 16 志知孝明MF 18 菅大輝MF 25 茶島雄介MF 35 中島洋太朗MF 40 小原基樹FW 17 木下康介FW 23 鮎川峻FW 41 前田直