浦和レッズと三菱重工浦和レッズレディースの応援番組『REDS TV GGR』で16代目MCアシスタントを務める高橋遥花さんが、同い年の選手とのツーショットを披露した。女性アイドルグループ「Chuu Cute(チューキュート)」のメンバーとしても活動する高橋さんは、29日に自身のX(@Haruka_chuucute)を更新。「島田選手!02年生まれの同い年〜! うれしいぃぃぃ」と綴り、番組で共演した浦和レディースFW島田芽依と肩を組んでピースをする