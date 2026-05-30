今季のホワイトソックスは、明らかに何かが違う。長年にわたりア・リーグ最弱クラスに甘んじてきたチームが、2026年シーズン開幕から首位争いに加わり、日本時間30日時点でア・リーグ中地区2位（30勝27敗）につけている。その変貌の最大の要因が、村上宗隆内野手であることは間違いない。速球への対応と三振率の高さが懸念されていたが、今季ここまで57試合に出場、打率.240、本塁打20、打点41、OPS.938と