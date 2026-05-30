◇交流戦オリックス―中日（2026年5月30日京セラドーム）連敗中のオリックスは西川が今季初の4番スタメンに抜擢された。昨年9月15日のソフトバンク戦以来で、昨季は3試合で4番をつとめた。両チームのスタメンは以下の通り。【中日】（遊）村松（二）田中（三）福永（左）細川DH阿部（捕）石伊（一）石川昂（右）鵜飼（中）花田P大野【オリックス】（右）中川（中）渡部（遊）紅林（左）西川（三）宗（二）西野DH