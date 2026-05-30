アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』の声優キャストとして、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良の出演が発表された。【写真】『グロテスク』の個性的な登場キャラクターたち本作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノ