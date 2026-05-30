◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）ソフトバンクからＤｅＮＡに移籍した尾形崇斗（しゅうと）投手が、３１日の西武戦（ベルーナＤ）で移籍初先発する。プロ９年目、２７歳の尾形は、５月１２日に井上朋也内野手とともに、山本祐大捕手とのトレードでＤｅＮＡに加入。ソフトバンク時代の中継ぎから、新天地では先発要員として再出発を図る。移籍後、ファームリーグでは２試合に登板し