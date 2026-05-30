◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）阪神は交流戦初の連勝に向け、３月に支配下登録した嶋村麟士朗捕手を「５番・ＤＨ」でプロ初のスタメン起用した。ここまで代打を中心に全て途中から１４試合に出場し、１５打数４安打４打点。持ち味の豪快な打撃でチームを勝利に導けるか。以下、両チームのスターティングメンバー。《阪神》１番・二塁中野２番・左翼森下３番・右翼佐藤４番・