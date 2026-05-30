阪神・才木浩人投手が３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する。２０２４年６月２日の同球場では９回６安打で完封勝利を果たしている。わずか２年前だが「もう１０年前くらい（のよう）ですけどね。当時は風がそんなになかったので、明日は風があったらしっかり対応できるように」と気合を込めた。前回登板した２４日・巨人戦（東京Ｄ）では６回１／３を６安打３失点で降板。理想の投球とはならなかったが、５勝目を挙げた。