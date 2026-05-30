食べ物をモチーフにした、ちょっとユニークなカプセルトイを発見！ おにぎりや野菜等の食べ物をキャラクターのように可愛くアレンジした「マスコットガチャ」は、眺めているだけでクスッと笑えて、心を和ませてくれるはず。身近な癒しアイテムとして、集めるのもおすすめです。ガチャガチャとハンドルを回して、何が出てくるか分からないワクワク感を楽しみながら、コンプリートを目指してみて。今回は、