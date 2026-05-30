◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックスの西川龍馬外野手が、今季初めて４番で起用された。チームは２２イニング連続で適時打なしと決定打不足に苦しんでいる。通算１００号本塁打に王手の杉本裕太郎外野手は「７番・ＤＨ」に入り、森友哉捕手はベンチスタートとなった。【オリックス】１番・右翼中川２番・中堅渡部３番・遊撃紅林４番・左翼西川５番・三塁宗６番