東京7Rでアクシデント30日の中央競馬は2場で行われ、東京7R・3歳1勝クラス（芝1400メートル）で、エルハーベン（牡3、藤岡健）に騎乗した津村明秀騎手が落馬した。この日の11、12Rは騎手変更となった。31日に競馬の祭典、G1・日本ダービーを控える中、東京7Rでアクシデントが起きた。3番人気エルハーベンに騎乗した津村が落馬。場内放送によると、担架で運ばれた。この日は11、12Rに騎乗予定だったが、負傷により騎手変更と