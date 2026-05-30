生産量日本一の愛知県田原市に鮮やかなアジサイが楽しめる観光スポットがオープンしました。 【写真を見る】 ｢渥美あじさいの森｣がオープン 約100種類･6000株の色とりどりのアジサイ楽しめる新スポット 生産量日本一の愛知・田原市 田原市小塩津町に30日にオープンした「渥美あじさいの森」。色とりどりのアジサイ、約100種類、6000株を楽しむことができます。田原市はアジサイの生産量が日本一で、アジサイの