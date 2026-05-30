◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人は３０日、日本ハム戦のスタメンを発表した。前日２９日の日本ハム戦で右前適時打を放ち、お立ち台に上がった松本剛外野手が「３番・左翼」で出場する。フリアン・ティマ外野手は２戦連続で「８番・一塁」に入った。西舘勇陽投手が今季初登板初先発する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）泉口２（二）浦田３（左）松本４