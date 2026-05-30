俳優ニコラス・ケイジが2025年に法的に改名していたことを明かした。出生名はニコラス・コッポラというニコラスだが、有名監督のフランシス・フォード・コッポラの甥であることを悟られないよう、俳優としての活動を始める際に「ケイジ」という芸名に変更していた。 【写真】おじは言わずと知れた世界的巨匠！ そして、2025年に法的にもその名字へと変更手続きをしていたことを、このほど「バラエティ」誌に明かしてい