英紙が注目すべき10着を紹介北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が近づくなかで、続々と出場各国の登録選手達も発表されている。彼らはユニフォームを身にまとって戦うわけだが、そのユニフォームも大きな注目を集めている。英紙「The Guardian」は、2026年W杯に出場する48か国の代表ユニフォームから注目すべき10着を発表した。この10枚のなかには、ガーナのホームユニフォーム、メキシコのホームユニフォーム、サウジアラビア