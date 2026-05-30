16人が死亡したケニアの女子学校寮火災惨事に関連し、現地の警察が女子生徒8人を放火の疑いで逮捕したと、AP通信、BBC放送などが29日（現地時間）報じた。報道によると、ケニア警察は生徒や教職員の供述、防犯カメラの映像などを分析した結果、8人が放火計画および実行に関与したと特定した。ただ、警察は具体的な犯行動機についてはまだ確認されていないと伝えた。警察は声明で「刑事らが引き続き供述を確保していて、すべての証