アフリカのコンゴ民主共和国でエボラ出血熱の疑いがある事例が1000件を超えたことが分かった。29日（現地時間）のAP通信によると、コンゴ民主共和国の公衆衛生緊急対応センターは、これまでエボラ感染が疑われる事例が1077件、感染疑いの死亡者が238人報告されたと発表した。隣国ウガンダの保健省も同日、自国内のエボラ患者が計9人に増えたと発表した。◆WHO「武力衝突で拡散抑制が難しい」前夜、コンゴ民主共和国の首都キンシャ