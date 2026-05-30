新潟に本拠を置き、プロ野球のファーム・リーグに参戦しているオイシックスは30日、移籍のために郄田琢登投手（23）が退団すると発表した。韓国プロ野球（KBO）の斗山ベアーズに加入し、プレーを続ける。高田は静岡商から20年ドラフト6位でDeNAに入団。1軍出場はなく、24年限りで戦力外となり、昨年からオイシックスでプレーしている。韓国プロ野球への移籍が決まり、左腕は球団を通じて「1年半という短い期間でしたが