エリート建築士の夫が、不倫を続ける“シタ妻”の正体を世にばらす逆襲に打って出て、「俺たちを舐めるな」と言い放った。【映像】不倫妻・美月（桜井日奈子）の表情一変のシーン5月29日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。