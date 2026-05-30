昨夏に長崎からスイス１部のルツェルンに期限付き移籍。欧州１年目は公式戦で38試合に出場した安部大晴だが、シーズン終了後に退団が発表された。ルツェルンの公式サイトによると、クラブはローン中のオスカー・カブヴィットと完全移籍での契約を締結。「同時に、安部大晴に対する既存の買い取りオプションを行使しないことを決定した」とのことだ。スポーツダイレクターのレモ・マイヤーは「その前向きな姿勢で、チームにと