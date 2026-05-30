大谷は2試合連続となる10号ソロと勢いをつけてきた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平が2試合連続のアーチをかけた。現地5月29日に行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2点リードの3回一死走者なしの第2打席。相手右腕ザック・ウィーラーのスプリットを捉えて2試合連続となる10号ソロをマーク。2桁本塁打は6年連続となった。【動画】勢いが止まらない！大谷の2戦連発、10号アーチシーン現地27日のロッキー