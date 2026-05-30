俳優の瀬戸康史さんは5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのプライベートショットを披露しました。【写真】瀬戸康史のプライベートショット「この投稿みて元気もらいました」瀬戸さんは「ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり、1枚の写真を投稿。トイ・ストーリーホテルに泊まった際のプライベートショットです。ホテルの前にあるキャラクターの像とのツーショ