ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「バラ(カルビ)」のランキング（月別、26年5月28日昼参照）より、トップ5だ。【5位】大分県 日出町「牛肉の食べ比べセットA(上カルビ＆上ロース)(合計600g)」39000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】肉質4等級以上の「おおいた和牛」の焼肉にぴったりなセットです。おおいた和牛のまろやかな口当たりと、とろける味わいをぜひご堪能ください。【おおいた和