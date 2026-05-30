◇交流戦ロッテ ― 阪神（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神はロッテ戦で「5番・DH」として嶋村麟士朗を起用した。嶋村は今季、1本塁打を含む4安打をマーク。打率・267の成績を残している。今季、育成から昇格した嶋村にとっては、これがプロ初スタメン。阪神は前日29日の試合ではDHで福島を起用していた。