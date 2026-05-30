ものまねタレントのコロッケがきょう5月30日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】鉄道の運転に挑戦するコロッケ強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は、大阪府南西部に位置する貝塚市。メッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が、潮干狩りで人気の二色の浜海水浴場や、歴史的な町並みが残る貝塚寺内町などを巡る。コロッケは昨年、両