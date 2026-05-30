「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の嶋村麟士朗捕手が「５番・ＤＨ」でプロ初スタメンとなった。２９日は指名打者に福島が起用されていたが、この日抹消。嶋村は全１４試合で代打出場し、１５打数４安打で打率・２６７、１本塁打、４打点の成績を残している。１番の中野から森下、佐藤輝、大山とつなぐ上位打線は変わらず。ロッテは井上が古巣相手に２試合連続先発となった。試合開始は１４時の