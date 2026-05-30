「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の藤川球児監督が試合前に取材に応じ、２９日に亡くなったラグビー元日本代表で、京都の伏見工を日本一に導い山口良治さんを悼んだ。自ら「山口（良治）先生なくなりましたね。ショックですね」と切り出し、星野監督時代に講演を受けたことを明かし「僕とか藤本さんとか田中コーチとか、リゾ鳴尾浜で受けたんです。もういまだに覚えてますね。熱かったですね。経験