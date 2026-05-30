○ドジャース4−2フィリーズ●＜現地時間5月29日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが今季初の6連勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連発の10号本塁打を記録するなど3安打の活躍を収めた。昨季地区シリーズの再戦となった本拠地カード初戦。ドジャースは5年連続2桁勝利を収めているフィリーズのエース右腕ウィーラーに対し、初回に3番フレディ・フリーマンの8号ソロで幸先