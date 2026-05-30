お笑い芸人のオール巨人が３０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演し、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督に言及した。阿部前監督は２５日、自宅で姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、長女の態度に腹を立て胸ぐらをつかんで倒すなどした。児童相談所からの連絡を受けた警察が駆けつけ現行犯逮捕された。長女は対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」に相談して、児童相談所に通報した。騒動をめぐりオ