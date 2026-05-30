オリックス・高島泰都投手が、３１日の中日戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。前回登板となった２３日の西武戦（ベルーナドーム）では、３回２／３を９安打２失点で降板。その後は、キャッチボールやブルペンから直球の強さや質にこだわって調整してきたといい「押せるところはしっかりと押していきたい。相手もそんなに僕のデータがないと思うので、強気で攻めていければ」とイメージを膨らませた。中日打線に