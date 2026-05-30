◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）最終組が前半の９ホールを終了した。１打差３位から出た河本結（リコー）は前半の９ホールを２バーディー、ボギーなしの３４で回り、通算６アンダーで首位に浮上した。４打差１５位からスタートした神谷そら（郵船ロジスティクス）は前半の９ホールを５バーディー、ボギーなしで３１をマーク。１２