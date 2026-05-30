初めてダートで起用された素質馬のレースぶりにＳＮＳでは驚きの反応が広がっている。３０日に行われた東京６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１６００メートル＝１２頭立て）を２馬身半差で快勝したのは、芝で頭打ちになっていた４番人気のヒシアムルーズ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）だった。ダミアン・レーン騎手とコンビを組んだ同馬は好スタートからハナ争いに加わる勢いだったが、行きたがるのを我慢さ