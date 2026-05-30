元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が３０日、都内で写真集「あんな」（講談社）の発売記念会見に登場した。バラエティー番組などに引っ張りだこの村重の「最後の写真集」。タイトルについては、「皆さん“村重”ってイメージがあまりにも強いと思うんです。一人称村重だし。だから、杏奈な部分を見せていきたいなということで、下の名前が杏奈って知ってんのかという思いも込めて『あんな』にしました」と明かした。お気に入