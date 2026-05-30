サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が29日深夜放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜後9・30）にゲスト出演。涙を流す場面があった。2025年12月14日に大阪で開催された自身の引退試合「YANMAR presents THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」の様子をVTRで振り返り。「しくじって迷惑をかけ続けた自分のために、スタッフ、スポンサーさんも…1年間かけてめちゃくちゃ沢山の人が花を持た