【パリ＝秋山洋成】２９日にパリで開かれた先進７か国（Ｇ７）デジタル・技術相会合に出席した堀内詔子総務副大臣は閉幕後、Ｇ７で合意したＳＮＳ上での未成年者を保護する「共通原則」を踏まえ、日本国内での対策議論が進むことに期待を示した。世界では未成年者のＳＮＳ規制を強化する流れが強まっている。日本では総務省の有識者会議が、一律の年齢規制に慎重な姿勢を示す一方、年齢確認の厳格化などの対策を検討している。