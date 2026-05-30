「Superfly」の越智志帆（42）が30日、自身のインスタグラムで、第2子妊娠を報告した。出産は秋ごろだという。夫はロックバンド「フジファブリック」のキーボード、金澤ダイスケ（46）。4月4日以来の投稿で「お久しぶりです」と書き出し、「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と第2子妊娠を報告した。「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも経験ひとつひとつが一期一会なんだな