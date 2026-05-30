ツインズユニット「AMIAYA」のAYAさんと俳優の三宅亮輔さんが、結婚したことを各々のインスタグラムを通じて発表しました。 【写真を見る】【 結婚 】AYA（AMIAYA）＆三宅亮輔結婚を発表モデル・DJ・ブランドクリエイティブディレクターと俳優・京都漬物店経営のマルチカップル誕生AYAさんは、双子のAMIさんと共にPINKツインズユニット「AMIAYA」で活動。モデル・DJ・アパレルブランド「jouetie」クリエイティブディレク