◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手の2試合連続となる第10号本塁打など一発攻勢で6連勝を飾りました。打線は初回、フレディ・フリーマン選手が相手先発ザック・ウィーラー投手から先制8号ソロホームランで先制。2回にもマックス・マンシー選手が13号ソロを放ちます。3回には大谷選手がスプリットを引っ張ると、打球はフェンスオーバー。さらに5回にもウィル・スミス選