生誕60周年記念仕様にアップデート！トヨタは2026年5月12日に「カローラ」の一部改良を実施し、同日に発売しました。今回の改良では2色のボディカラーを新設定するとともに、Xグレードに標準装備を追加しました。そんなカローラのなかでも、最も高価な最上級モデルとは、一体どのような仕様になっているのでしょうか。【画像】これが“一番高い”トヨタ新「カローラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）カローラは1966年の