Aoooが、11月22日に東京 日本武道館でのワンマンライブ『Budoookan』を開催する。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 本情報は、5月29日に行われた初のZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』の国内最終公演にて発表されたもの。6月3日リリースの2ndアルバム『Rooom』には、武道館公演の最速先行抽選受