栃木・上三川町の住宅が襲われ富山英子さん（69）と愛犬が殺害された強盗殺人事件で、栃木県警は29日、中間指示役とみて強盗殺人容疑で逮捕した横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）に犯行を持ち掛けた疑いで逮捕状を取った住所・職業不詳の益田和彦容疑者（48）を公開手配した。すでに出国して東南アジアに潜伏しているとみられる。 《画像》「芸能オーディション」で最終まで通過、若い頃はイケメンだった海斗容疑者、整形