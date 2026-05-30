＜リゾートトラスト レディス3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行中。5つ伸ばしている神谷そら、河本結がトータル6アンダーで首位に並んでいる。【写真】ティオフ前のストレッチトータル5アンダー・3位タイに佐久間朱莉、植竹希望、政田夢乃、セキ・ユウティン（中国）、ささきしょうこが続く。神谷、河本、佐久間の3選手は来週、海外メジャー「全米