ＪＲ北海道が単独では維持困難とする赤字８区間＝黄色線区の協議が“膠着状態”となっています。鉄路をどう維持していくのか。「上下分離方式」を導入した自治体の取り組みから赤字路線の行方を探ります。 赤字額は計148億円存続策に“上下分離”提案 北見市常呂町のタマネギ畑です。夏の収穫に向けて除草剤がまかれていました。（農家田渕浩基さん）「順調に雨ももらって気温も最近１週間で上がって、しっかりタマネギ