＜〜全英への道〜ミズノオープン3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行中。木下稜介とショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル15アンダーで首位に並び、後半へ向かった。【写真】小平智も絶賛！ タイトリストGTS3がかっこいい首位から出た小平智は前半バーディなしの1ボギーと落とし、トータル14アンダー・3位に後退。トータル13アンダー4位タイに比嘉一貴