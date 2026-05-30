俳優の小手伸也（52）が30日、大阪市内で初の主演舞台「コテンペスト」（7月17〜19日、COOLJAPANPARKOSAKATTホール）の取材会を開いた。同作はシェークスピアの「テンペスト」を現代の日本に移した異色作で、小手が「そろそろシェークスピアがやりたい」と方々にアピールして実現させた念願の舞台。しかし、フタを開けてみると「稽古場はすでに笑いが巻き起こってまして…完全なるコメディーです」と告白。「テンペ