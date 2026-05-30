阪神・岡留英貴投手(26)が、30日の2軍残留練習でシート打撃に登板した。右腕は打者6人（町田、戸井、アルナエス）に対して安打性2本とした。岡留は10月17日のフェニックスリーグ・楽天戦（日向）以来、バッターに対して登板した。今季初の1軍登板に向け、ひとつステップを踏んだ。