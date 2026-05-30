俳優の鈴木福（21）が30日までに、自身のXを更新。印象がガラリと変わるおかっぱ頭の写真を公開し、反響が寄せられている。【場面写真】「福くん髪型ｗｗ」反響が寄せられたおかっぱ姿の鈴木福鈴木は「ドラマ惡の華 第8話、観てくれましたか？？物語は中学編から高校編へ。髪型も変わりました」と投稿。「春日はここからどう生きていくのか、お楽しみに」と、自身があのとともにW主演を務めているテレビ東京のドラマ『惡の華』